Column: Bodem in AEX is gezet

40 min geleden Royce Tostrams

De AEX-index is in augustus hard teruggevallen, hoewel er geen schade is toegebracht aan het lange termijn beeld. De dip was fors, maar vond plaats binnen de stijgende trend. Zolang de AEX boven de voorgaande top 506,05 (gevormd op 20 juli 2015) weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Op de lange termijn grafiek heeft de AEX nu rond 506,05 een hogere bodem gevormd. Omdat deze bodem boven de koerstoppen uit 2015 ligt, beoordelen we de recente terugval als een geslaagde pullback. De vooruitzichten blijven dus positief. Bovendien heeft de Nederlandse beurs met de recente terugval het lange termijn stijgende trendkanaal met succes getest.