Het wachten was op de eerste officiële persconferentie van Trump sinds zijn verkiezing. In deze persconferentie gaf de nieuwe Amerikaanse president gisteren meer duidelijkheid over het beleid wat hij de komende 4 jaar wil gaan voeren.

Destijds kondigde hij dergelijke maatregelen met grote bombarie aan. Analisten gingen er vooraf dan ook vanuit dat de persconferentie voor beweging op de financiële markten kon gaan zorgen.

Dit lukte hem tijdens de persconferentie aardig, al duurde het niet lang voordat deze beweging weer grotendeels teniet was gedaan. Beleggers schrokken van de harde woorden over de farmaceutische industrie.

Volgens Trump zijn de prijzen van geneesmiddelen nog altijd veel te hoog en hier wil hij verandering in gaan brengen. Het aandeel Galapagos, wat het de afgelopen weken zo goed doet, gaat hier vandaag hoogstwaarschijnlijk hinder van ondervinden.

Hoe rustig het is op de aandelenmarkten, zo druk is het in valutaland. De crash in de Turkse lira is op het moment gesprek van de dag en ook het flashcrash niveau van $ 1,15 in de dollar/pond begint weer angstvallig dichtbij te komen.

Ook ten opzichte van de Japanse yen en de euro is de opkomst van de Amerikaanse dollar nog niet gestuit. Vooralsnog blijven beleggers vertrouwen hebben in de greenback. De vraag is of dit over 4 jaar nog steeds het geval is als Trump Amerika nog verder in de schulden heeft gestoken met alle grootse investeringsplannen die hij heeft.

Omdat het beeld op de aandelenmarkten op dit moment tamelijk saai is, kunnen beleggers wel wat handige tips voor 2017 gebruiken. LYNX organiseert voor de 6 keer het grootste online beleggersdebat van Nederland.

Vier experts worden tijdens dit debat aan de tand gevoeld en zij komen elk met 3 tips voor het komende jaar. Kijkers kunnen tijdens het debat stemmen op hun favoriet en bepalen hiermee wie de winnaar van het debat wordt.

Europa opent lager

De Europese beurzen gaan vandaag een lagere opening tegemoet. Met een min die rond de -0,30% uitkomt, noteert de AEX-index weer op een stand van 485 punten. Ik ben nog altijd van mening dat de recente stijging van 45 punten in een maand tijd iets te snel is gegaan.

Het is dan ook niet meer dan gezond dat in de AEX-index een (kleine) correctie plaatsvind. Technisch gezien liggen rond de 480 en 475 punten mooie niveaus om uit te bodemen. Vanuit dat punt kan eindelijk de aanval ingezet worden op het psychologische niveau van 500 punten.

-S&P 500 future -0,28%

-NASDAQ future -0,24%

-Olie future + 0,15%

-Goud future +0,73%

-AEX future - 0,29%

-DAX future - 0,17%

-Euro/dollar + 0,49%