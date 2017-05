Wellicht valt het u op dat ik middels deze inleiding de recente daling op de beurzen in perspectief wil zetten. In mijn artikel van vorige week beschreef ik al dat beleggers in slaap worden gesust door de enorme stijging sinds begin december 2016.

In euforische tijden worden immers talloze nieuwe Warren Buffetts geboren, je hoeft alleen te kopen en het geld ligt vervolgens voor het oprapen. Echter, uit de daling van deze week blijkt dat een AEX-stijging van 100 punten in vijf maanden tijd niet the normal way to go is.

Stijging VIX-index

Foto: Eigen grafiek

Waarom een daling van 20 punten in de AEX aanvoelt als een ware sell-off, valt goed te verklaren middels de VIX-index. Terwijl de angstindex vorige week nog het laagste niveau in 24 jaar tijd bereikte op een stand van 9,50 punten, noteerde de index halverwege deze week boven een stand van 16.

De VIX index is een maatstaf voor de verwachte volatiliteit van de S&P 500 index. De koers van de VIX index wordt afgeleid uit opties op deze index. Opties met een looptijd tussen de 23 en 37 dagen tot expiratie. Hieruit wordt vervolgens een gemiddelde berekend van de implied volatility voor 30 daags opties op de S&P 500 index.

Kortom, des te lager de stand van de VIX, des te lager de bewegingen op de beurzen. Bij een VIX-stand van 9,50 punten mag grofweg een dagelijkse beweging van 0,60% in de S&P 500 verwacht worden. Als de index vervolgens met bijna 2% daalt, is dit natuurlijk even schrikken.

Nog altijd boven de 520 punten in de AEX-index

Ondanks de recente teruggang, noteert de AEX nog altijd boven de 520 punten. Ik denk dat menig belegger begin december voor dit niveau in mei had getekend, aangezien de AEX-index destijds nog rondom de 440 punten schommelde.

Kortom, de recente correctie is niet meer dan een gezonde tegenreactie die de markt nodig had. Het elastiek was te strak gespannen en bovendien biedt het beleggers weer de kans om op lagere niveaus bij te kopen.

Foto: Eigen grafiek

Vooralsnog is de AEX-index exact gestopt waar het moest stoppen, namelijk rondom het steunniveau van 520 punten. Mocht de daling in de komende dagen doorzetten, dan ligt het volgende steunniveau rond een koers van 514 punten. Op dit niveau wordt de nog openstaande gap gesloten die na de eerste ronde van de Franse verkiezingen werd gevormd.

Als laatste tip wil ik u vandaag nog meegeven dat het de derde vrijdag van de maand is en dat betekent expiratie van de maandopties. Mocht u dus wat merkwaardige bewegingen langs zien komen, dan kan het heel goed met dit event te maken hebben.