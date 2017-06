Deze week werd het hoogste niveau van 2017 bereikt in de goudprijs. De potentiële risico’s blijven zich de laatste weken opstapelen en investeerders lijken te kiezen voor zekerheid.

Potentiële risicofactoren

Een kleine greep uit de potentiële risico’s; Noord-Korea die blijft doorgaan met het afvuren van raketten, Qatar die inmiddels zijn militairen in opperste staat van paraatheid heeft gebracht, Trump die steeds vaker onder vuur ligt door opmerkelijke beslissingen, een bankrun bij het Spaanse Banco Popular en de zwakke prestaties op de grondstoffenmarkt.

Andere veilige havens, zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank, laten overigens hetzelfde beeld zien. Onder de radar lijkt dus iets te borrelen, maar op de aandelenbeurzen is hier vooralsnog weinig van te merken. De rally heeft de laatste weken weliswaar iets aan kracht verloren, maar van een correctie is nog altijd geen sprake.

Onze inmiddels al jaren geliefde tante TINA lijkt er vooralsnog voor te zorgen dat beleggers potentiële risico’s opzij schuiven en blijven kopen. TINA is de term die vaak wordt gebruik voor There Is No Alternative. Dit is overigens goed te begrijpen gezien de huidige rentestand van 0,15% op een vrij opneembare spaarrekening.

Beeld AEX blijft negatief

Vanaf het hoogtepunt van bijna 538 punten die een maand terug op de borden werd gezet, is de AEX-index bijna 3% gedaald. Deze terugtest is tot nog toe zeer bescheiden, pas na een daling van 10% wordt er over een serieuze correctie gesproken

Met de verschillende risicofactoren die boven de markt hangen en het feit dat het technische plaatje voor de AEX-index is verslechterd, blijf ik van mening dat de huidige teruggang nog een vervolg kan gaan krijgen. Wetende dat de AEX-index begin december nog rond een niveau van 440 punten koerste en gedurende de stijging van bijna 100 punten geen enkele noemenswaardige terugtest heeft gekend.

Mijn eerste koersdoel ligt rond een stand van 513,50 punten. Op dit niveau wordt de nog openstaande gap gesloten die eind april werd gevormd. Hiervoor is het echter zaak dat eerst de dubbele bodem op 520 punten neerwaarts wordt gebroken.

Mijn negatieve beeld voor de komende weken verandert pas indien de AEX-index boven de 530 punten weet te sluiten. Tot die tijd blijf ik van mening dat een stijging van 100 punten in de AEX zonder noemenswaardige terugtest iets te veel van het goede is.