Nu begint cijferseizoen pas echt

Het kwartaalcijferseizoen verloopt tot nog toe in zowel Europa als in de VS voorspoedig. Met name op Wall Street zorgt dit voor nieuwe all-time highs. Boeing, Caterpillar en McDonald’s zijn slechts enkele aandelen die deze week flink hoger koersten na het bekendmaken van de kwartaalcijfers.

Alle bovengenoemde bedrijven spinnen garen bij een positief verloop van de “reële economie”. De ondernemingen verkopen tastbare producten en worden ook wel de ‘traditionele bedrijven’ genoemd.

Wat u waarschijnlijk net als mij is opgevallen, is dat de stijging op de beurzen van de afgelopen twee jaar grotendeels gesteund werd door de technologische aandelen. Denk hierbij aan de alom bekende aandelen als Alphabet (Google), Amazon, Apple en Facebook.

Technologiereuzen moeten nog komen

De bedrijven die zwaar vertegenwoordigd zijn in de bekende indices als de Nasdaq en S&P 500, openen de komende dagen hun boeken. Eerder deze week was het al de beurt aan Google. Deze cijfers vielen juist onverwacht tegen. Het aandeel verloor 3%, maar tegelijkertijd bereikte de technologiebeurs Nasdaq een nieuwe all-time high. Een opvallende tegenstelling.

Gisteren nabeurs was het Facebook die de boeken over het tweede kwartaal opende. De winst per aandeel van het bedrijf kwam uit op $ 1,32, tegen een verwachte $ 1,13. Toch daalde het aandeel kort na de bekendmaking van de cijfers met bijna 4%.

Na Google leek het dus het tweede belangrijke technologiebedrijf te worden, ondanks flinke omzet- en winstgroei daalt als reactie op de cijfers. Toch wisten beleggers het tij uiteindelijk nog te keren en sloot het aandeel Facebook ruim 3% hoger. Hiermee bereikte het aandeel een nieuwe all-time high.

De grote vraag is dus of deze opmerkelijke bewegingen een voorbode is voor de overige cijfers van de technologiereuzen. Vanavond is het nabeurs de beurt aan Amazon, de cijfers voor Apple staan volgende week op het programma. Met de recente correctie in de Nasdaq nog vers in het geheugen, is het te hopen dat deze cijfers niet tegenvallen.

Tot nog toe verloopt het kwartaalcijferseizoen dus goed, maar een zwaluw maakt nog geen zomer. De winstcijfers en vooruitzichten van de groeikanonnen van de afgelopen jaren zijn in aantocht en deze kunnen naar mijn mening van grote invloed zijn op het sentiment op de beurzen wereldwijd.

Een VIX-stand van net boven de 9 punten sust beleggers wellicht in slaap, maar een gewaarschuwd mens telt voor 2.