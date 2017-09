Belangrijk steunniveau getest

De recente koersdruk zorgde ervoor dat in de AEX-index een belangrijk steunniveau werd getest rond de 506 punten. Het steunniveau werd in de AEX weliswaar exact gehandhaafd, in de overige grote Europese indices zoals de DAX was dit niet het geval.

Het technische plaatje voor deze leidende index in Europa is verslechterd en gisteren werd op een haar na de nog openstaande gap van dinsdag gesloten. In zwakke tijden een mooi technisch moment voor topvorming.

In dit geval, waarbij een kortstondige top in de grafiek kan ontstaan, zijn er verschillende optiestrategieën die u kunt toepassen. Hierbij is uw verwachting van de daaropvolgende periode vooral belangrijk.

Is het een startschot voor een nieuwe (flinke) daling? Dan maakt dit het kopen van putopties aantrekkelijk. Of verwacht u juist dat de komende weken rustig blijven? In dit geval is het schrijven van callopties een goede manier om op de situatie in te spelen.

Hoe in te spelen op een mogelijke daling?

Indien uw blik door de huidige dreigingen op het Koreaanse schiereiland en de aansterkende euro neerwaarts gericht is voor de AEX-index, kunt u hierop inspelen door het schrijven van callopties en het kopen van putopties te combineren. Naast het gebruik van deze twee verschillende strategieën, kunt u ook nog verschillende looptijden kiezen om het verlies aan tijdswaarde voordelig te laten uitpakken.

Voor het schrijven van de 520-524 callspread met expiratie 8 september kunt u een premie van € 1,30 ontvangen. Aangezien de AEX op dit moment rond de 517 noteert, heeft u in dat geval nog 3 punten de ruimte voordat de callspread in-the-money komt.

Daarnaast koopt u een putspread 510-500 met een expiratie die een week langer loopt, namelijk tot 15 september. Voor deze putspread is een premie van € 1,30 verschuldigd. De combinatie van beide strategieën zorgen voor een prachtige risk-reward.

Omdat u voor de geschreven callspread € 1,30 ontvangt, kunt u de putspread gratis innemen. De ontvangen en betaalde premies heffen elkaar immers op. Op deze manier kunt u dus op een uiterst voordelige manier inspelen op een daling van de AEX-index in de komende twee weken.

Het ideale scenario is dat de AEX-index op 15 september onder de 500 punten noteert. In dat geval loopt de geschreven callspread waardeloos af en is de gekochte putspread € 10 waard. Door de multiplier van 100 is uw maximale winst dus € 1.000.

Het slechtst denkbare scenario is dat op 8 september de AEX-index boven de 524 punten noteert. In dat geval bedraagt uw verlies op geschreven callspread € 400. De gekochte putspread heeft op dat moment nog een looptijd van een week, maar zal op dat moment nagenoeg waardeloos zijn.

Indien de expiratie tussen de 510 en 520 punten plaatsvindt, speelt u break-even. Alleen de gemaakte transactiekosten zullen in dat geval een klein verlies opleveren. Kortom, een combinatie van twee optiestrategieën die u een aantrekkelijke risk-reward oplevert en in het geval van geen beweging geen geld kost.