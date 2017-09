In mijn column van vorige week beschreef ik een aantrekkelijke optiestrategie die gebruikt kon worden in het geval u een neerwaartse beweging op de Europese beurzen verwacht. Hierbij gaf ik aan dat de spanningen rondom Noord-Korea en de aansterkende euro het beursfeestje wel eens konden gaan verpesten.

Ik kreeg gelijk, maar aan de andere kant ook weer helemaal niet. Noord-Korea zorgde aan het begin van deze week voor opschudding door een nieuwe waterstofbom te testen. Daarnaast bereikte de euro/dollar gisteren tijdens de persconferentie van Mario Draghi een top van $ 1,2050.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik bij het plaatsvinden van beide gebeurtenissen een zwakker sentiment had verwacht op de Europese beurzen. Ook de dollar/yen, een valutapaar dat doorgaans een goede indicator is voor het sentiment op de beurzen, noteert rond het laagste niveau van de afgelopen zes maanden.

Vooralsnog blijft het sentiment echter ijzersterk en nadat vorige week het steunniveau op 506 punten nog werd getest, noteert de AEX-index nu weer kort onder de 520 punten. Deze 520-puntengrens is voor de optiecombinatie die ik vorige week besprak een belangrijk niveau.

Om mijn putspread 510-500 met expiratie op 15 september te bekostigen, had ik immers de callspread 520-524 geschreven die vanmiddag om 16:00 uur afloopt. De grote vraag is dus of de AEX vanmiddag rond dat tijdstip onder het niveau van 520 punten noteert.

Laten we eerst uitgaan van de positieve situatie waarin de AEX-index vanmiddag onder de 520 punten noteert. In dat geval loopt de geschreven callspread dus waardeloos af en zit die premie in de tas. Het enige wat rest is de gekochte putspread. Deze heeft op dit moment ongeveer nog een waarde van € 0,75.

Het leuke is nu dat u zelf mag bepalen wat u met deze putspread gaat doen. Vindt u het sentiment op de beurzen te sterk en verwacht u geen verdere daling meer? Dan kunt u deze positie dus verkopen en uw winst verzilveren.

Bent u nog wel negatief en verwacht u wellicht dat Noord-Korea aankomend weekend op de nationale feestdag weer voor een zwakker sentiment gaat zorgen? Dan kunt u de optiestrategie aanhouden in de hoop dat de AEX gedurende volgende week daalt.

In dat geval kan uw maximale winst oplopen tot € 1.000 indien de AEX op expiratie op of onder de 500 punten noteert. Omdat de geschreven callspread (in deze situatie) waardeloos is afgelopen, kunt u geen verlies meer lijden op deze positie. Hooguit speelt u dus quitte bij het aanhouden van de putspread.

Loopt de AEX vandaag nog wat verder op, dan verwacht ik dat de gekochte putspread kort boven de 520 punten ongeveer € 0,50 waard is. Dat houdt in dat het break-even point op 520,50 punten ligt, met een maximaal verlies van € 400.

Het verloop van deze optieposities is een mooi voorbeeld dat het met de juiste optiestrategie ook mogelijk is om geld te verdienen indien u de koersbeweging niet helemaal goed heeft ingeschat. Vorige week verwachtte ik op een stand van 517 punten in de AEX dat een daling aanstaande was.

Nu, terwijl de AEX bijna 2 punten hoger noteert en een week is verstreken, is het voor mij nog steeds mogelijk om geld te verdienen op deze AEX-koers. Dit komt omdat ik met de geschreven korter lopende opties geprofiteerd heb van het verlies aan tijdswaarde.

Dat is een van de leuke kanten van opties schrijven. Door velen wordt het gezien als uiterst riskant, en dit is deels ook zeker waar, maar indien u respect blijft houden voor de risico’s en ook de discipline handhaaft die hierbij vereist is, kunt u leuke trades doen met dit product.