Terwijl beleggers wereldwijd hun adem inhielden toen Trump de Amerikaanse verkiezingen won, was dit achteraf gezien de start van een nieuwe rally op de aandelenbeurzen. Met name grondstoffen en gerelateerde aandelen presteerden sinds dat moment uitzonderlijk sterk.

Noteerde het aandeel ArcelorMittal exact een jaar geleden nog rond een koers van € 15, vandaag de dag ligt deze koers op € 22,30. Een stijging van bijna 50%.

Deze opleving in het staalconcern viel nauw samen met de belangrijke grondstof ijzererts. De prijs van ijzererts onderging in de maanden na de verkiezing van Trump een enorme stijging.

Omdat ArcelorMittal zelf vele mijnen bezit waar deze grondstof wordt gedolven, zien we dat de aandelenkoers vaak hand in hand loopt met de prijs van ijzererts.

IJzerertsprijs onder druk

Dat de ijzerertsprijs de laatste weken weer flink onder druk ligt, is dus slecht nieuws voor het aandeel ArcelorMittal. Toch zien we dat het aandeel de afgelopen weken nauwelijks reageert. Het aandeel bevindt zich nog altijd in een consolidatiefase.

Mijns inziens kan deze zijwaartse trend in de komende weken neerwaarts verlaten worden, wederom onder leiding van de (nu dalende) ijzerertsprijs. In dat geval wordt technisch gezien een lagere top in de grafiek geplaatst.

Inspelen op een daling middels een putspread

Om in te spelen op een dalende koers in het aandeel ArcelorMittal, wil ik een putspread € 22,50 - € 21,00 putspread kopen met expiratie in november. Voor deze combinatie wil ik een premie betalen van € 0,60.

Omdat deze opties een multiplier van 100 kennen, betaal ik € 60 aan premie per optiecombinatie. In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat ik de strategie 10 keer inneem. Dit houdt in dat ik voor het 10 keer innemen van de putspread een premie van € 600 betaal.

Indien het aandeel ArcelorMittal op expiratie onder een koers van € 21 noteert, dan is de combinatie € 1,50 waard. De maximale winst voor deze strategie bedraagt dus € 900 (1500-600). Uiteraard hoeft u niet tot expiratie wachten, indien het aandeel de komende week al fors daalt, kunt u uiteraard eieren voor uw geld kiezen en de positie met winst dichtzetten.

Winstgevend

Het break-even point ligt op een koers van € 21,90 (22,50-0,60). Noteert de koers van het aandeel ArcelorMittal op expiratie onder deze koers? Dan is de positie winstgevend. Boven deze koers is de combinatie verlieslatend.

Het maximale verlies wordt behaald indien het aandeel ArcelorMittal op expiratie boven een koers van € 22,50 noteert. Het maximale verlies is gelijk aan de betaalde premie van € 600.

Kortom, bent u vanwege de dalende ijzerertsprijs negatief over het aandeel ArcelorMittal? Dan is dit een leuke trade om in te spelen op een dalende koers. Vanaf de huidige koers van € 22,30 moet het aandeel met bijna 6% dalen om de maximale winst te behalen.

Hefboomeffect

Hier komt de hefboom van deze combinatie goed naar voren, aangezien bij een 6% daling in het aandeel, u een winst behaalt van maximaal 150%. Hier staat tegenover dat u uw inzet volledig kan verliezen indien de koers in de komende weken oploopt.

Dit verlies is weliswaar beperkt tot uw inzet van € 600.