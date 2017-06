Zelf verkaste hij met vrouw en kinderen naar Zwitserland en handelde voor de dikbelegde boterham in aandelen Koninklijke Olie. De naam sprak hij altijd met respect uit, "Boegbeeld van de beurs, Sem".

Alles draaide thuis om 'Olies' en ik kwam dus in 1978 met oogkleppen de vloer van de Optiebeurs op. In mijn jaren als bepalende floorbroker met Van Berkel Options heb ik met name in 'Olies' alle volumerecords gebroken, met orders van de internationale professie.

Conversies

Toen de beursvloer sloot, veranderden mijn werkzaamheden zich van handelaar naar beheerder, nu in SEM.nl. Op de vloer lag onze focus op de conversies en die kennis werd meegenomen: aandelen kopen met een put als verzekering eronder en een geschreven call voor extra rendement erboven brengen een mooi resultaat bij een overzichtelijk risico.

Binnen de portefeuilles waren we altijd sterk overwogen in Koninklijke Olie.

Barrelprijs in de kliko

De eerste die daar in een portefeuille-bespreking kanttekeningen bijzette, was mijn zoon Sem jr. "Pa, er is veel meer olie als dat ons is verteld en daarnaast gaat de zorg over het milieu een steeds grotere rol spelen".

Het was 'vloeken in de kerk', maar stemde tot nadenken en geleidelijk bouwden we onze belangen af tot het gemiddelde.

'God zij dank', want anno juni 2017 rolt OPEC over straat, spuit schaliegas Amerika naar onafhankelijkheid en is de barrelprijs aan daggels. Inmiddels zeggen we in de dealingroom Shell, Koninklijke is vervallen.

Carbon Tracker

In de media lezen we koppen als 'Het zwarte goud verliest zijn glans' en wordt melding gemaakt van het feit dat oliesjeiks en oliemaatschappijen rekening houden met een stagnatie van de vraag naar olie nu ook landen als China en India zich richten op schone energie.

De Britse denktank Carbon Tracker schreef kortgeleden in zijn onderzoeksrapport 'Two degrees of separation' dat grote bedrijven als Shell enorme bedragen verspillen door te investeren in projecten die leiden tot overaanbod van olie en gas.

Deze grootschalige projecten vormen bovendien een risico voor beleggers. Vijf grote Europese institutionele beleggers , waaronder PGGM, delen de zorgen.

Een deel van de wereldwijde olievoorraad is niet meer te gebruiken als overheden het Klimaatakkoord van Parijs serieus nemen en maximaal 2 graden Celsius opwarming toelaten, stelt Carbon.

Om die temperatuurdoelstelling te halen is een forse vermindering van het gebruik van olie en gas noodzakelijk.

Oliebedrijven kunnen volgens Carbon maar beter investeren in relatief makkelijk winbare olie- en gasvoorraden en zich voorbereiden op de overgang naar duurzame energie.

Carbon onderzocht 69 energiebedrijven en keek naar de investeringsplannen tot 2025 en de olie- en gasproductieramingen tot 2035.

De verspillingen in projecten van deze bedrijven samen zou 2300 miljard bedragen, 23 plus 11 nullen. Dat is bijna het BBP van Frankrijk in 2015!

Vijf van de zes grootste oliebedrijven steken meer dan 30% van hun totale investeringen in dure projecten die niet rendabel zullen zijn.

ExxonMobil vormt volgens Carbon het grootste risico met 40 tot 50% investering in onrendabele projecten. Maar ook Shell, Chevron, Total en Eni zouden meer dan 30% van hun totale investeringen riskeren.

Achterhoedegevecht

De media en het rapport hebben ons nog attenter gemaakt. Fossiele brandstoffen verworden tot een 'achterhoedegevecht' met als enige vraag "Hoe lang duurt het nog?".

"Decennia!", roept Shell-roerganger Bennie van Beurden, maar hij preekt voor eigen parochie en goudbeklede stoel. Maar dat er nog heel wat olie door de leidingen zal stromen alvorens wind en zon benzinedampen vervangen is wel zeker.

Over onze 2020-conversies met put uitoefenprijs 20 en call 30 maken we ons dus geen zorgen, bij afloop kijken we waar we staan.

Stukken met dividend- en optiepremie-inkomsten

Op het moment van schrijven noteren we 23,64 en dat betekent bij aankoop een dividendrendement bij onveranderd beleid van 7,29%. Voor een call met afloop juni 2018 en uitoefenprijs 24 ontvang je bij deze koers een euro.

Daarmee verlaag je de investering naar 22,64 en je bent ze kwijt op 24 als de koers daarboven staat, uiterlijk juni volgend jaar.

Dat is een rendement van 1,36 = 6%. Samen met het dividend dus dik 13%, voorwaar geen kattenpis. En je wacht natuurlijk niet tot je moet leveren, maar rolt de geschreven call bij koersstijging naar boven door. Dat 'spelletje' is lang vol te houden.

Zoals de vooraankondiging voor deze column luidde 'Aandeel Shell is niet meer een pand in de Kalverstraat met Apple als huurder’.

Maar door dividendrendement EN met geschreven callpremie nog steeds een interessante belegging.

Sem van Berkel is senior en aandeelhouder bij www.SEM.nl en www.semmie.nl en ambassadeur bij Alex Vermogensbank.