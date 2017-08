Gratis bonu$pread Ahold

We hebben het inmiddels helemaal gehad met de president van het machtigste land ter wereld. Hoe is het mogelijk dat Amerika de wereld heeft kunnen opschepen met een man die afbreekt wat in jaren is opgebouwd, aan de lopende band door hem zelf benoemde mensen na korte tijd alweer het bos instuurt, ruzie maakt met de media, beledigende oneliners twittert, gevaren laat escaleren, beloftes niet nakomt, holle retoriek toetert, bondgenoten niet ziet staan enz. enz.

Alleen die stem al, en die mimiek. Daarnaast zijn we natuurlijk pissig dat door de daling van het vertrouwen in de uitvoerbaarheid van zijn plannen (Oma zei altijd "Veel beloven weinig geven, doet de gek in vreugde leven”) de buck is 'getankt' en daarmee ook het resultaat in de Amerikaanse posities na omrekening.

Instrument opties

We concentreren ons liever op onze methodiek voor het vermogen onder beheer:

Kwaliteitsaandelen met opties voor rendement en zekerheid. Met opties is upfront winst en verlies te berekenen! Wat wil een belegger nog meer ? Je moet het alleen even snappen, even je huiswerk doen om rustig te kunnen slapen.

Buffett

Bij de selectie van onze aandelen hebben we altijd een andere Amerikaan van een geheel ander kaliber in ons achterhoofd: Warren Buffett. Van hem leerden we 'waardebeleggen'. Van hem leerden we om ruis van belangrijke zaken te kunnen onderscheiden.

Terwijl menig belegger zich iedere dag opnieuw vergaapt aan economische cijfers en probeert de gevolgen van bijvoorbeeld het monetaire beleid te voorspellen, laat 'de Meester' zich niet van de wijs brengen door de waan van de dag.

Een variabele als de rente is weliswaar belangrijk, maar als hij een belang in een bedrijf neemt, is dat doorgaans voor langere termijn. Als hij een mooie kans voorbij ziet komen, wacht hij niet af in de hoop een beter instapmoment te kunnen vinden.

Ook bij de inschatting van risico's toont Buffett zich veelal contrair. Voor hem is risico de kans op permanent verlies van kapitaal.

De beweeglijkheid van een aandeel, zoals standaard gebruikt in modellen, zegt niets over dat risico.

Wel kan hij van die beweeglijkheid profiteren, door bij koersdalingen mooie bedrijven op te pikken.

Meer omzet bij Ahold Delhaize. Fusievoordelen werpen vruchten af. Zo luidde de kop bij DFT op 9 augustus jl.

- Zag de netto-omzet in Q2 met 67% aandikken tot e16.100.000.000.

- De winst steeg met 70% tot 355.000.000.

De cijfers van vorig jaar zijn daarbij aangepast om de gevolgen van de in juli 2016 afgeronde fusie tussen Ahold en Delhaize te kunnen weergeven.

Roerganger Dick Boer sprak van "sterke resultaten" en liet weten dat de integratie op koers ligt, in 2019 moet de samensmelting 750 miljoen aan financieele voordelen opleveren.

De prijsstijgingen en fusievoordelen deden de zaken in de VS goed, voor keten Food Lion zijn nieuwe plannen gemaakt om de concurrentie aan te gaan.

In Nederland boekte het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com wederom vooruitgang met een omzet van 3,4 miljard.

DRIEPOOT AH (kopen van een call met de verkoop van een call met hogere uitoefenprijs en de verkoop van een put met lagere uitoefenprijs)

Als we kijken naar de 6-maands koersgrafiek zien we op 14 juni een koers van 19,25 en vervolgens een 'kledder' naar 16,04 binnen enkele dagen.

Internetgigant Amazon neemt stenen supermarkt Whole Foods over en de hele retailwereld zakte door zijn hoeven op dat bericht.

Als 'kippen zonder kop' allemaal door dezelfde deur naar buiten.

Kasie voor Buffett, kasie voor Sem.

- We noteren 15,75 vanmorgen om 9:46. Opnieuw een kledder in navolging van de supermarktketens op Wall Street gisteren na het bericht dat Whole Foods vanaf aanstaande maandag de prijzen van populaire producten structureel gaat verlagen.

- De call met looptijd tot en met december 2021 en uitoefenprijs 16 kost 2,40.

- De call met dezelfde looptijd en uitoefenprijs 22 brengt 0,75.

- Kostprijs callspread 2,40 minus 0,75 = 1,65.

- Dat bedrag kunnen we volledig ophalen met de verkoop van de put met dezelfde looptijd maar uitoefenprijs 14 op 2,35.

- WE BETALEN NIETS, NEE WE ONTVANGEN 0,70 VOOR EEN 6 EURO RECHT (22 minus 16)

En dat bedrag verlaagt de prijs als we de aandelen op uitoefenprijs 14 moeten kopen tot 13,30.

Jackson Hole, prima hoor, maar die kaarten liggen straks weer anders.

Deze 'driepoot' levert naast de al ontvangen 0,70 voor elk dubbeltje boven de 16 (waar het recht begint) een dubbeltje op met een max van 6,00 op 22,00 (waar de plicht begint).

That’s different koek.

Sem van Berkel is senior en aandeelhouder bij SEM.nl en semmie.nl en ambassadeur bij Alex Vermogensbank.