Wat een geweldig beleggingsjaar hebben we achter de rug. Dit terwijl het jaar 2016 met een gigantische uitglijder van start ging. Weet u nog dat de AEX dik onder de 400 punten noteerde en “mijn safehavens” (goud/usdjpy/vix) schitterden als nooit tevoren. Nu is dit allemaal één grote storm in een zeer groot glas water gebleken en kunnen we ons blijkbaar wel degelijk, voor het moment, uit de crisis bevrijden.

Het was tevens een leerzaam jaar voor mij, waarbij Deutsche niet viel, sterker nog het aandeel ging 80 procent omhoog. We weten uiteraard nooit wat er in het weekend (zie grafiek) op zeer hoog niveau aan reddingsplannen is bedacht. Het lijkt mij alleen maar goed dat er alles aan gedaan is om vertrouwen te houden in Europa’s grootste systeembank.

Foto: Sybren van der Hijden

Mooi! We maken ons dus geen zorgen meer over Duitsland en haar grootbanken, dat doen we uiteraard wel over haar Italiaanse sectorgenoten. Het “probleem” is dat deze banken geen echte systeembanken zijn, maar dat deze meer “een blok aan het been retailbanken” zijn, met een veel te kleine market cap ten opzichte van de complete balans. Waar “we” ons ook geen zorgen meer over lijken te maken is de dure dollar, Amerika kan hierdoor gewoon lekker goedkoop inkopen. Toch? Voor Europa is het ook een zegen, want de export floreert als nooit tevoren. Zoals de laatste weken besproken zijn de cijfers in Amerika zeer bemoedigend te noemen, maar daar is de beurs uiteraard ook naar. We zien nieuwe ALL-time high na nieuwe ALL-time high.

2017

Voor het nieuwe jaar zie ik na de inauguratie van Donald Trump de zogenoemde VIX futures al behoorlijk wat hoger staan. Blijkbaar gaan de markten ervan uit dat de kans op volatiliteit hierna vele malen groter is. Nu de rente gaat stijgen, tenminste daar gaan we op het moment vanuit, zullen de defensieve aandelen minder aandacht krijgen van de gemiddelde belegger. De markt zal op zoek gaan naar groeiaandelen, waarbij we op zoek gaan naar de sleutel om de juiste aandelen eruit te pikken. De grote uitdaging zal zijn om op het juiste moment de topsignalen, die echt wel eens gaan komen, te herkennen. Ik hoop ook in 2017 in dat opzicht mijn steentje bij te kunnen dragen door u op de juiste manier van informatie te voorzien.

Mijn lijstje?

* Net als vorig jaar pas op in het eerste kwartaal

* Olie lijkt technisch en fundamenteel haar opmars verder door te kunnen trekken

* Let op groeiaandelen en achterblijvers

* Blijf scherp op topsignalen gedurende het beleggingsjaar 2017

Watchlist:

fti: 483

eurusd: 1,0445

wti: 52,65

brent: 54,80

goud: 1131

zilver: 15,80

CSI300: 3300

VIX: 11,43

Nieuwtjes:

Weinig beweging op Aziatische beurzen

Delta Lloyd stemt in met overnamebod NN Group

Deutsche Bank treft miljardenschikking in VS

Dow zakt verder af van mijlpaal 20.000 punten

Barclays voor rechter wegens rommelhypotheken

IMCD koopt kleine Turkse branchegenoot

Belangrijke cijfers op de agenda vandaag:

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan dec