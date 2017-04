Tot eenzelfde conclusie kwam de econoom Böhm von Bawerk ( 1851-1914) reeds eerder. Hij sprak over de perspectivische Verkleinerung. De rails van een spoorweg lijken in de verte veel dichter bij elkaar te staan. Zo denkt de mens ook over zijn toekomst en pensioen.

Dat kan niet!

Dat is de meest gehoorde reactie als wij uitleggen wat de impact is van sparen/beleggen op de lange termijn. Wij schreven eerder een artikel in DFT genaamd “In 40 keer vouwen naar de maan”. Onlangs schreef Hendrik Oude Nijhuis een artikel over hoe Warren Buffett zijn vermogen opbouwde. Een belangrijk element daarbij is dat hij op jonge leeftijd begon met beleggen.

Wij lieten in het artikel “In 40 keer vouwen naar de maan” zien dat een pagina papier van 0.7 millimeter na 40 keer vouwen een hoogte heeft vergelijkbaar met de afstand van de aarde naar de maan. En als je die stapel nog een keer vouwt dan ben je weer terug bij de aarde. Deze vermenigvuldigingsfactor noemde Einstein het achtste wereldwonder. Wij hebben dit weekend het reken tool “met €150,- per maand miljonair worden” op onze site gezet.

Met dit tool kan je zelf berekenen hoe je ook met beleggen van kleine bedragen miljonair kan worden. Vooraarde is wel dat je vroeg begint.

Foto: Eigen tabel

Om bij het rekentool te komen moet je klikken op het blokje “Met €150,- per maand miljonair worden?” . Vervolgens kom je bij:

Foto: Eigen tabel

Met dit tool kan je de volgende vragen die wij regelmatig krijgen zelf beantwoorden:

* Van ouders en grootouders. Hoe kunnen we voor onze (klein)kinderen vanaf hun geboorte maandelijks een bedrag apart zetten en beleggen voor hun toekomst?

* Van jonge mensen. Hoe kunnen we een aanvullend pensioen opbouwen door maandelijks een bedrag apart te zetten om te beleggen?

Berekening

In het vak “inleg per maand” kan je het bedrag invullen dat je denkt maandelijks apart te zetten.

In het vak “verhoging per jaar” breng je het percentage in waarmee je ieder jaar je te sparen/investeren bedrag wilt verhogen.

In het vak “Spaarrente” vul je het percentage in dat je op langere termijn aan rente verwacht en bij “Beleggingsresultaat” het percentage dat je daarvan verwacht.

Een zeer belangrijk vak is “Jaar beschikbaar”. Als (groot)ouders sparen voor hun (klein)kind zou dat bv 21 jaar kunnen zijn. Als jonge mensen beginnen op 21 jaar geld apart te leggen voor hun pensioen dan zou dat bv 45 jaar kunnen zijn. Bij een combinatie kom je op 66 jaar. En wil je je vermogen nalaten aan de volgende generatie dan kan je bv 100 invullen.

Bij beleggen loop je veel meer risico dan met sparen!

Dat geldt zeker op korte termijn. Maar als je bv na 21 jaar kijkt naar het verschil in opbrengst met sparen en beleggen dan ben je met een beurscrash van minder dan 39% beter uit met beleggen dan met sparen. Ga je door tot je 66ste dan ben je met beleggen bij een beurscrash van minder dan 69% beter uit en blijft de opgebouwde portefeuille in de familie tot 100 jaar dan is het risico bijna te verwaarlozen.

Foto: Eigen tabel

In onze berekening hebben we in het tool alleen het vak “ Jaar beschikbaar” gewijzigd. Let maar op uw reactie bij de cijfers: “DAT KAN NIET!” En toch kan het. Lees onze artikel maar over BMW.

En beleggen kun je zelf !

Met een betrouwbare database en met strikte toepassing van selectiecriteria zijn voor de (beginnende) particuliere belegger mooie beleggingsresultaten te behalen. En per maand een bedrag sparen, je concentreren op een beperkt aantal aandelen dat je volgt en bijkopen wanneer een aandeel in portefeuille tijdelijk zakt is een bewezen zeer succesvolle beleggingsstrategie.

Samengevat.

- Hoe eerder je begint met beleggen des te beter

- Met beleggen ben je op termijn beter uit dan met “veilig” sparen

- Volg een beperkt aantal aandelen die je begrijpt

- Leg iedere maand een bedrag apart

- Koop bij als één of meer aandelen in portefeuille tijdelijk onderuitgaan

- Houd je aan je selectiecriteria

De panelportefeuille

Het beleggingsresultaat van de panel portefeuille (=portefeuille samengesteld uit aandelen waarover we in De Financiële Telegraaf berichtten over koopwaardigheid en te hanteren maximale koopprijzen) bedraagt over 2016 20,8% en sinds 1 juni 2015 48,3%.

De interactieve site www.vanslingerlandt.com. Op deze site zijn Nederlandse aandelen te selecteren die voldoen aan allerlei criteria inclusief de criteria van het panel. Dat geldt ook voor een beperkte tijd voor Europese aandelen bij het uitbrengen van een opinie door het panel in De Financiële Telegraaf.

Syb van Slingerlandt is directeur bij Invest4You NV / Post Vermogensbeheer Eerder was hij als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen op www.vanslingerlandt.com. De informatie in deze analyse is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.