De strekking van het verhaal is dat we in toenemende mate positieve sentiment indicatoren zien (de zogenaamde ‘soft data’). In sommige gevallen zien we ook verbeterende harde data, met als duidelijkste voorbeeld de afnemende werkloosheid.

Tot slot hebben we natuurlijk ook een aantal belangrijke event risico’s overleefd, zoals onze eigen- en de Franse verkiezingen. Dit geldt ook voor de situatie in Griekenland. Europa heeft medio juni wederom een mogelijk bankroet afgewend door het land weer van de nodige gelden te voorzien om aan de verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Meer goed nieuws

Kijken we even kort naar ons eigen land dan zien we nog enkele zaken die gunstig stemmen. Zo is het gapende begrotingstekort ten tijde van de crisis omgeslagen in een overschot, lijkt de werkgelegenheid verder aan te trekken en staan er een stuk minder huizen/hypotheken onder water.

Als we het plaatje breder trekken en naar de Eurozone kijken zien we ook enkele bemoedigende signalen, al blijven er ook meer dan voldoende uitdagingen. Hoe je het ook went of keert, aan het sentiment ligt het in elk geval niet zoals onderstaande grafiek laat zien.

Maar voor hoe lang nog?

Toch is het niet allemaal roze geur en maneschijn. Zo stijgen de lonen nog nauwelijks en zien we in toenemende mate job polarization (wat wil zeggen dat banen in het middensegment verloren gaan ten gunste van de het lagere en hogere segment).

Ook trekt de inflatie nog steeds niet aan, wat het proces van ontschulden vertraagt. Om even een zijweg in te slaan, met name deze factoren wegen zwaar in de rentevisie van Rabobank.

Wij denken om deze redenen dat de rente langer laag blijft dan dat de markt nu prijst. In de Verenigde Staten vallen de detailhandelsverkopen al drie maanden op rij tegen en is het vertrouwen onder kleine ondernemers hoog maar sinds de top in januari wel elke maand afgenomen.

Het feit dat Trump opnieuw niet in staat is gebleken het Health Care Plan er door heen te krijgen zal het vertrouwen dat Trump zijn hervormingsagenda kan doorvoeren verder verslechteren.

IT piekt

Tot slot zijn er ook steeds meer geluiden in de markt te horen die zeggen dat de aandelen- en de huizenmarkt wellicht tekenen van bubbelvorming vertonen. Kijken we naar de feiten dan zien we in elk geval dat de S&P 500 IT index op het hoogste niveau ooit staat. Ook de waarderingen van de S&P 500 Industrials index bewegen zich snel richting record levels.

Terug naar de grafiek. Het vertrouwen van consumenten en bedrijven zit al vanaf 2013 in een stijgende trend. Maar er valt wat mij betreft meer af te lezen uit deze grafiek. Ondanks dat het consumentenvertrouwen anders wordt gemeten dan de bedrijven vertrouwensindicator is het opmerkelijk te zien dat – buiten de laatste paar jaren van de 20 eeuw - het consumentenvertrouwen altijd negatief is ofwel onder de 0 ligt.

Te pessimistisch

Consumenten zijn blijkbaar (te) pessimistisch. Maar mij viel ook direct iets anders op; over de hoogste punten van de vertrouwensindicatoren van bedrijven kun je bijna een horizontale lijn te trekken. Ook valt op dat er na een dergelijke top dikwijls een snelle- en significante verslechtering van het vertrouwen optreedt.

Een dergelijke verslechtering van het sentiment zou door verschillende events kunnen worden ingeluid. Zo zouden toekomstige renteverhogingen kunnen leiden tot een scherpe koersval van obligaties of de hierboven genoemde aandelenmarkten. Ook liggen er nog altijd wel een aantal geopolitieke risico’s zoals een eventueel conflict tussen de VS en Noord-Korea.

Kijken we naar de huidige stand van het economisch sentiment dan zie je dat we ons in snel tempo richting niveaus bewegen die in het verleden een forse verslechtering inluidden.

'This time it’s different'

Nu weten we inmiddels allemaal dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, maar aan de andere kant van de medaille staat de beroemde quote van de even beroemde investeerder Sir John Marks Templeton gegraveerd. Volgens hem zijn de duurste vier woorden in de Engelse taal: “this time it’s different”.

Zijn we te optimistisch? Ben ik, kijkend naar bovenstaande grafiek, wellicht te pessimistisch? De toekomst zal het leren.