Beleggen in zelfrijdende auto's

Een goed voorbeeld van dit laatste is de introductie van zelfrijdende auto’s. Zal het beroep rijinstructeur of taxichauffeur nog blijven bestaan? En als alles straks op elektra gaat hoeft er geen tankwagen meer de straat op!

Vijf jaar geleden voorspelde de IEEE (International Electrical and Electronics Engineers) dat in 2040 circa 75% van alle auto’s zelfrijdend zal zijn, maar gezien de ontwikkelingen sindsdien zal dat wellicht een stuk eerder zijn; niet alleen op technologisch gebied, maar ook op het gebied van wet- en regelgeving en de acceptatie van deze ontwikkeling.

Technologie

Het opscheppen over pk’s of koppel verschuift naar het soort chips, ingebouwde camera’s en de luxe in het interieur. Natuurlijk, dit is pas het beginstadium en er moet nog zeer veel geïnvesteerd worden in de verdere ontwikkeling en verbetering van de zelfrijdende auto. Denk hierbij aan de capaciteit van de batterijen, de oplaadsnelheid en alle kinderziektes in de navigatiesensoren.

Dat maakt het ook direct een aantrekkelijke sector om in te beleggen. In 2020, wordt nu geschat, zal pas 1 op de 5 auto’s, die van de band lopen, uitgerust zijn met apparatuur om zelf te kunnen rijden. Een enorme groeimarkt dus als dat betekent dat er sowieso dus 80% extra groei in zit en het niet alleen gaat om de auto’s, maar ook om de gehele infrastructuur daaromheen.

Een ander discussiepunt is in hoeverre men eigen auto’s wenst te behouden of dat de sector van huur of deelauto’s een grote stap zal zetten in de groei. Immers, met een paar drukken op de knop bestel je een auto die even later zichzelf voorrijdt.

Beleggen

Welke bedrijven zullen het meeste garen spinnen bij deze ontwikkeling, waar moet ik in beleggen? De namen die het meest gehoord worden zijn Tesla, Google en Apple als het gaat om het produceren van de auto zelf. Dat zijn inderdaad de namen van bedrijven die zich daarnaast niet bezighouden met de conventionele auto’s, maar eigenlijk zijn alle grote autobedrijven actief op dit gebied. Bijvoorbeeld geven BMW en Ford aan in 2021 een auto op de markt te brengen die volledig zelf rijdend is. Maar ook Audi, Volvo, Nissan en Mercedes zijn bezig hun eigen modellen te ontwikkelen. En welke batterijen, chips of navigatiesoftware gaan het maken?

Het aandeel Tesla is de laatste maanden dusdanig opgelopen dat de huidige marktwaarde de waarde van GM evenaart en Ford zelfs ruim voorbij is. Allemaal verwachtingswaarde want GM levert jaarlijks circa 10 miljoen auto’s af, Ford 6,5 miljoen en Tesla slechts 75 duizend; Tesla maakt per auto verlies terwijl GM en Ford nu dikke zwarte cijfers schrijven. Dit geeft wel aan dat er veel vertrouwen is in de ontwikkeling en groei van de elektrische en zelfrijdende automarkt.

Dit geeft tevens aan dat een investering in een klassieke automotive ETF een goede investering kan zijn. Natuurlijk zitten dergelijke ETF’s nu nog vol met klassieke autobouwers, maar de partijen van de toekomst komen vanzelf bovendrijven.

Een meer directe investering kan zijn in bijvoorbeeld de First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund ETF. Deze ETF belegt in bedrijven die ‘schone’ energie bedrijven en een deel daarvan is ook actief op het gebied van zelfrijdende auto’s, zoals circa 10% in Tesla. Of investeer in GlobalX Lithium battery Tech, natuurlijke onmisbare bestanddelen. En heel simpel, als bedrijven als Apple, Google (Alphabet), NVIDIA en Mobileye het gaan maken, dan kan ook gekozen worden voor een brede tech ETF zoals van SPDR (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF). Het wachten is dus nog op de eerste ETF die zich alleen richt op dit thema van de toekomst.

Conclusie

Het beleggen in kansen/trends kan uitstekend via ETF’s. Er is niet alleen ontzettend veel keuze doordat vrijwel alle thema’s te koop zijn of heel snel op de markt komen op het moment dat het speelt, maar met name is belangrijk dat het een heel transparante wijze van beleggen is met een brede spreiding en goede verhandelbaarheid. En juist die spreiding is relevant, want als we nu al zouden weten welke onderneming het meeste profiteert van de zelfrijdende ontwikkelingen, dan zouden we daar vanzelfsprekend vol op aansturen!

En mocht u toch geen vertrouwen hebben in de zelfrijdende auto? Koop dan aandelen Ferrari, want zij hebben absoluut oog voor de technologische ontwikkelingen en voordelen die daaruit te halen zijn, maar het rijden in een Ferrari dat moet je toch echt zelf willen doen!