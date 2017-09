Maar het is echt waar: deze week wordt er een ETF op de markt gebracht met als titel 'Make America Great Again ETF'. De ETF heeft als onderliggende waarden aandelen van bedrijven die aanhanger zijn van de Republikeinen, met name gemeten naar de bijdrage die deze bedrijven hebben gedaan in de clubkas bij de laatste twee verkiezingen. Het moet niet gekker worden!

Opmerkelijk is natuurlijk dat de Amerikaanse beurzen inmiddels juist topniveaus hebben bereikt en dan vooral onder leiding van de bedrijven die niet voorkomen in deze ETF, de techbedrijven. In de S&P500 tellen de techbedrijven voor circa 23% mee en in deze ETF voor maar 1%. Wellicht is daardoor de koers/winst verhouding een stuk lager, maar het groeiperspectief ook. En waar kan de belegger op bouwen naar de toekomst? Het is puur subjectiviteit en ergens, al ben ik absoluut tegen hokjesdenken, druist dit in tegen het indexbeleggen.

Op hetzelfde moment wordt op deze website melding gemaakt dat een belegging in Europa kansen biedt en dan in het bijzonder de Eurozone. ‘De waarderingen van de Europese bedrijven blijven achter ten opzichte van de Amerikaanse, terwijl de groeivooruitzichten wel degelijk aanwezig zijn. De aandelen zijn daarnaast achtergebleven door de verwachte Tapering en de sentimenten rondom Noord Korea en de orkanen. Vanzelfsprekend is de verzwakte dollar wel een zorgenkindje, maar daardoor zal de ECB wellicht geen haast maken met het afbouwen van de steunmaatregelen.’

Europa

Dan beter investeren in een ‘Make Europe Great Again ETF’? Die bestaan natuurlijk al, dat zijn simpelweg de reguliere ETF’s gericht op de bekende beurzen. Daar hoeft echt niet een extra tintje aan gegeven te worden door een ETF op de markt te brengen die alleen investeert in bedrijven die een bepaalde politieke of levensbeschouwende voorkeur hebben.

Mijns inziens bestaat er niet zoiets als het ‘echte indexbeleggen’; beleggen is keuzes maken en blijven maken en dat geldt net zo goed voor indexbeleggen als voor aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Op het startmoment moeten er toch keuzes gemaakt worden voor de samenstelling van uw portefeuille en dat is te allen tijde een subjectieve keuze en vervolgens kunnen markten en doelstellingen veranderen waardoor er weer vervolgkeuzes gemaakt moeten worden. Maar het mooie van indexbeleggen was en is met name de eenvoud en de transparantie. Juist het vooraf bepalen wat de spelregels zijn van de index die gevolgd wordt en het ontbreken van subjectiviteit maakt het indexbeleggen.

De laatste paar jaar, nu het indexbeleggen volwassen is geworden, zijn er veel indexbeleggingen op de markt gekomen die in sommige ogen te ver gaan voor indexbeleggen. Waar teveel ingrediënten aan toegevoegd worden om het nog indexbeleggingen te mogen noemen. Alles wat te maken heeft met ‘smart bèta’ of ‘factorbeleggen’ kan uitgelegd worden als te actief; het blijven echter indexbeleggingen omdat de voorwaarden voor de samenstelling van tevoren bekend zijn en er geen fundmanager aan de knoppen zit te draaien.

Conclusie

Met de introductie van ETF’s als ‘Make America Great Again’ wordt er subjectiviteit toegevoegd. Er wordt een smaak toegevoegd die niet direct iets van doen heeft met de bedrijfsactiviteit. Bedrijven kunnen natuurlijk veranderen, kijk onder andere naar de transformatie van Philips in de afgelopen decennia, maar een index ophangen aan donaties aan een politieke partij lijkt mij toch echt wat anders dan indexbeleggen. Gelukkig is de kans minimaal dat deze ETF op de Europese markt gaat komen!

Tjerk Smelt is beleggingsadviseur bij Indexus.