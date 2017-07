Jules Muis, die na zijn RA partnerschap bij de Wereldbank ging werken, meldde met de nodige zelfkennis over de rol van accoun­tan­­cy-partners in de Accountant het volgende: “Mijn wake-up-call speech Accountantsdag 2004 in het kielzog van de voorafgaande ronde hoog nodige hervormingen begon ik met de opmerking: ‘Het beroep heeft haar recht op zelfregulering verloren, en het is mijn generatie geweest die daar mede schuldig aan is”.

Inmiddels zijn wij dertien jaar én zestig Business Failures verder. Zestig Business Failures die u als belegger een gigantisch bedrag hebben gekost. Denk even aan : Imtech, Valeant, Rick­mers, Abengoa, Grontmij, Econcern etc. Maar niet alleen u als belegger, ook de partners van de betrokken accountants zullen diep in de buidel (hebben) moeten tasten. Schade­ver­goe­dingen van tientallen miljoenen zijn geen uitzondering. Dan laat ik de maatschappelijke schade nog maar even buiten beschouwing.

Van die zestig Business Failures is er één bedrijf geweest waar de accountant een going concern waarschuwing heeft gegeven. Zegge en schrijven : één. Dus 59 niet. Juist daar waar de maatschappij een beroep moet doen op de kwaliteiten van de poortwachter.

Als er al in 2004 door een eminent Accountant wordt gesteld dat het beroep haar recht op zelfregulering verloren heeft dan vraag ik mij echt af wat wij heden in 2017 - zestig Business Failures verder die allemaal door de OK-Score werden gesignaleerd - nu nog moeten zeggen.

Misschien wel Tant Pis, met als mooiste vrije vertaling Tante Plas, en wij lieten hoe het was.

Willem D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Score Institute in Antwerpen en Rotterdam. Hij was gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven, de Hogeschool van Arnhem en Lid van de Adviesraad van de Hogeschool van Amster­dam.