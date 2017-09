In zijn algemeenheid (wat kan er al niet in een woord verborgen zitten) heeft onze Bundeskanzler uit Duitsland een haat-liefdeverhouding met Draghi. Zo werd er kortelings door haar aangekondigd dat na Draghi nu beslist een Duitser aan het roer van de ECB zal moeten staan; een Duitser of misschien, als puppet on a string, onze eigen Jeroen.

Wat zij gemeen hebben (wat kan er al niet in een woord verborgen zitten) is, dat beiden riepen: “Wir schaffen das” of wel “Possiamo fare questo” zij het, dat de vakgebieden enigszins uiteenliepen. De uitspraak van Draghi was nog grotesker “Whatever it takes” en roept herinneringen op aan uitspraken zoals “den totalen Krieg”, waarvan wij heden weten dat ook die, althans voor de uitroeper ervan, uiteindelijk geen oplossing bood.

Helaas geven de feiten aan dat er niets geschafft werd, niet in Duitsland en niet in Europa. De inflatie die zo hard nodig is om de schuldenberg te kunnen afbouwen is er niet en zal er met de huidige geldpolitiek van de ECB ook niet komen. Sterker, door die geldpolitiek ligt deflatie op de loer. Slechts een hogere olieprijs kan misschien wat soelaas bieden, maar omdat die in dollars wordt afgerekend, werkt alsdan de koers van de Euro weer tegen.

Het is mij wat, vindt u ook niet? Toen Gorbachov in 1989 besloot de mislukking van de planeconomie wereldkundig te maken was hij al heel wat wijzer dan JC Juncker, die in ieder geval qua voorletters vernoemd werd binnen de aloude Joods Christelijk traditie, in het openbaar meende te moeten zeggen: “Als het serieus wordt, moet men liegen”. Dit openlijke credo van de Europese politiek geeft expliciet het morele kompas van die bestuurlijke elite aan. De gedachte dat een democratie in plaats van geregeerd, gediend moet worden, is nog niet op de belendende burelen doorgedrongen. Evenmin heeft men lessen geleerd uit het verleden met betrekking tot planeconomieën.

Vijgenblad

Als uit de stresstest van de banken in Europa naar voren komt dat er ergens rond de 1500 maar vermoedelijk 2000 miljard Euro aan slechte leningen staan dan zal het duidelijk zijn dat het “grote opkoopprogramma” van Draghi in feite één grote onteigenings- en transformatieprocedure is van het spaar- en pensioengeld van het Noorden.

Insiders met enig zicht op de bankensector, die kennis dragen van de methoden en wetenschappelijke niveaus die bij die stresstests gebruikt werden, kunnen saillante voorbeelden van Griekse- en Italiaanse banken noemen die de waanzin ervan uitstralen. Banken die een eigen vermogen zouden hebben van 4 keer hun concrete beurswaarde? Gelooft u werkelijk dat de aandeelhouders dan niet liever hun eigen vermogen uit die bank ophalen?

Alchemie

Zoals de alchemisten vroeger goud uit lood probeerden te maken, zo denkt Draghi geld uit papier te maken, daartoe als leider van een ongecontroleerd instituut gevolmachtigd door een bestuurlijke elite zonder enig moreel kompas.

Willem D. Okkerse MBA is CEO van het OK-Score Institute in Antwerpen en Rotterdam. Hij was gastdocent aan de Universiteiten van Delft en Leuven, de Hogeschool van Arnhem en Lid van de Adviesraad van de Hogeschool van Amster­dam.