Magisch record Wall Street: 20.000 punten

De Dow, belangrijkste beursgraadmeter in de VS, liep vlak na opening met een plus van 0,5% op tot boven de mijlpaal van 20.000 punten. De breed samengestelde S&P500 pakte met een winst van 0,4% ook een record op een stand van 2289,65 punten. Technologiebeurs Nasdaq tikte eveneens een nieuwe mijlpaal aan op 5637,25 punten, een vooruitgang met 0,7%.

De goede stemming op Wall Street wordt ondersteund door optimisme over het verloop van het lopende cijferseizoen. De Dow Jones is sinds met ruim 9% gestegen en de breder samengestelde S&P 500 met 7%.

Beleggers verwachten dat de door Trump beloofde belastingverlagingen positief zullen uitpakken voor de Amerikaanse economie. De beloofde extra investeringen in de infrastructuur die de nieuwe president in het vooruitzicht heeft gesteld, wakkerden de koopbereidheid eveneens aan.

Mijlpaal

De Dow Jones-index bestaat sinds 1885. De beursgraadmeter steeg in 1999 voor het eerst boven de 10.000 punten, terwijl in 2013 de grens van 15.000 punten werd geslecht. Eind 2014 klom de Dow voor de eerste keer boven de 18.000 punten, terwijl in november de mijlpaal van 19.000 punten werd bereikt.

