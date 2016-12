Beurstips Laurens Maartens voor 2017

TomTom: Hoewel de navigatiefabrikant in 2016 vooralsnog weinig potten heeft kunnen breken, is het fonds naar de mening van Maartens nog steeds de ideale overnamekandidaat voor een Amerikaanse branchegenoot.

Fugro: De bodemonderzoeker die recent de weg omhoog heeft gevonden dankzij de sterke opleving van de olieprijzen gaat profiteren van investeringen in de olie- en gasindustrie, stelt Maartens.

Arcadis: Na een slecht jaar in 2016 zal het aandeel dat 50% van zijn omzet haalt in de VS en 25% in opkomende markten in de ogen van Maartens mede door een aansterkende dollar volgend jaar, flink herstellen.