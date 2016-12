Claim na kartel met DAF

De Europese Commissie heeft de vijf fabrikanten een boete opgelegd van €2,9 miljard wegens dit kartel. Hausfeld is een Amerikaans advocatenkantoor met een specialisatie in het claimen van schade. In deze zaak werkt Hausfeld samen met TLN, de organisatie van transportbedrijven in Nederland.

Rekensom

Een eerste rekensom van Hausfeld levert op dat in de periode van het kartel 240.000 trucks zijn verkocht in Nederland. De extra kosten die de kopers betaalden omdat de fabrikanten onderling afspraken maakten over het prijsniveau, komt uit op €1,2 miljard, zo stelt Hausfeld.

Grootschalige actie

Al eerder waren er plannen vanuit de transportsector om schade claimen bij de fabrikanten maar nu wordt er grootschalige actie gepland. De vijf fabrikanten die zijn aangemerkt als deelnemers aan het kartel zijn Renault / Volvo, MAN, Iveco, Daimler en DAF.