De op twee na grootste economie van Europa groeide vorig kwartaal met 0,6 procent, in plaats van met 0,5 procent zoals onlangs werd geraamd. De meevaller is mede te danken aan de financiële sector, die wat beter draaide in de afgelopen maanden dan eerder gemeld.

De robuuste groei werd verder ondersteund door de uitgaven van consumenten. De investeringen van het bedrijfsleven vielen beperkter uit dan gedacht.