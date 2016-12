Philips speelt voor kerstman

Al snel ging dat nieuws over het internet rond. Pas aan het einde van de ochtend werd het bedrijf op de blunder geattendeerd door een klant. „Daar hebben we direct op gehandeld”, stelt een woordvoerder. „Helaas hebben we tijdelijk de webshop offline moeten halen om het probleem op te kunnen lossen.”

Volgens Philips is de code zeer actief gebruikt, maar niet door duizenden mensen. „We weten nog niet exact hoeveel mensen hier gebruik van hebben gemaakt. Wel waren sommige producten plots uitverkocht.”

Op het moment van schrijven is philipsstore.nl nog steeds offline. Of de klanten die gebruik hebben gemaakt van de kortingscode hun producten krijgen, wil Philips niet bevestigen. „Daar kijken onze juristen nu naar. Het lijkt een fout van onze kant en daar moeten we niet flauw over doen. Ik kan me niet voorstellen dat we ineens onze principes over klantvriendelijkheid aan de kant zullen zetten.”