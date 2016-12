Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Oliebol steeds vaker met pin te betalen

43 min geleden

AMSTERDAM - Bij steeds meer oliebollenkramen kan tegenwoordig ook worden afgerekend met een pinpas. Twee jaar geleden had nog maar een op de tien bollenbakkers op straat een pinautomaat, vorig jaar was dat 40 procent en inmiddels 71 procent. Dat blijkt uit een rondgang langs oliebollenkramen in opdracht van onder meer de Betaalvereniging Nederland.