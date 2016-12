Spaanse inflatie op hoogste niveau sinds 2013

Het prijspeil in de op drie na grootste economie van de eurozone lag in december 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee was de inflatie aanzienlijk sterker dan de plus van 0,7 procent die in november werd gemeten.

Spanje kampte de afgelopen jaren met lange periodes van aanhoudende prijsdalingen. Aan die deflatie kwam dit najaar pas een einde.

Ver verwijderd

De prijsdalingen in Spanje droegen de afgelopen jaren bij aan de zeer lage inflatie in de eurozone. Die is al lange tijd ver verwijderd van het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van net geen 2 procent.

In zijn streven naar een hogere inflatie heeft de ECB de rente tot historisch lage niveaus verlaagd. Daarnaast koopt de centrale bank voor tientallen miljarden euro's per maand obligaties op bij financiële instellingen. Die maatregelen moeten de kredietverlening in de eurolanden aanjagen, zodat de vraag toeneemt en de prijzen gaan stijgen.

De inflatie in de eurozone liep in november op naar 0,6 procent. De eerste raming voor december wordt woensdag 4 januari gepubliceerd. Economen rekenen in doorsnee op een stijging tot 1 procent.