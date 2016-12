Financieel jaaroverzicht: Politiek bepaalt stemming

Het belangrijkste financiële nieuws van 2016 moet eigenlijk nog gebeuren: komend voorjaar zegt premier May van Groot-Brittannië officieel het lidmaatschap van haar land bij de Europese Unie op.

Ponden

Na het Brexit-referendum, eind juni, stortten de koersen van tal van beursfondsen in. Dekkingsgraden van pensioenfondsen werden in de val meegesleept. Sommige valutahandelaren wisselden ponden en euro’s al één op één in, koopjesjagers van het Europese vasteland konden in Londen goede zaken doen.

En toch kwam alles gewoon weer goed. De Londense FTSE-index zette richting het eind van het jaar nog een aantal dagen op rij records neer, de AEX sloot het beursjaar 9% hoger af, zwaar gestrafte bedrijven als Randstad klommen uit het Brexit-dal. En de pensioenfondsen? Die hoeven vaak niet eens te korten.

Trump

Moet 2017 uitwijzen op welke manier de Brexit wordt vormgegeven, ook naar het verloop van het presidentschap van Donald Trump is het nog gissen. De vastgoedmagnaat en realityster wordt op 20 januari ingezworen.

Bij zijn uitverkiezing, begin november, leek de financiële wereld nauwelijks nog verrast. Sterker nog: Trumps gigantische investeringsplannen veroorzaakten een heuse beursrally. De vraag lijkt niet te zijn óf, maar wanneer de Dow Jonesindex door de 20.000 punten breekt.

IJsbaan

Wat dit jaar nog meer opviel? Bijvoorbeeld dat auto’s lang niet altijd verzekerd zijn als buiten code rood geldt. In januari was Noord-Nederland één grote ijsbaan. Wie dan de weg op gaat, vraagt om problemen, stellen sommige verzekeraars.

De huizenmarkt was ook wel ’een dingetje’ in 2016. Na jaren waarin er geen beweging in te krijgen was, ging Amsterdam als eerste gemeente helemaal los.

Neem twee weken vrij als je een huis wilt kopen, adviseerden lokale makelaars. Er werd gekocht zonder bouwkundige keuring, zonder voorbehoud van financiering ook. Bij het oude huis van Frits Philips wordt gelukkig meer tijd genomen.

Op stoom

Maar ja, wat willen we ook. Eindelijk komt de Nederlandse economie een beetje op stoom. De percentages uit de jaren negentig zijn het nog niet, maar hé, 0,8% erbij in het derde kwartaal: laten we onze zegeningen tellen.

En daarbij mogen we de komende jaren hopen op miljardenmeevallers en een economische groei van 2,1%. Beetje jammer: de koopkracht groeit door hoger uitgevallen zorgpremies met maar 0,7%.

Mede dankzij Trump gaat zelfs de hypotheekrente weer omhoog, al volgt de spaarrente nog niet. En over rente gesproken: de Amerikaanse centrale banken verhoogden hun belangrijkste tarief voor het eerst in tijden weer. De Europese Centrale Bank? Die laat de geldpers nog even aan, al vindt Klaas Knot het welletjes.

Bedrijvig

Qua fusies en overnames was het geen topjaar (de top tien bleef intact), maar bedrijvigheid was er genoeg. Wat heet: het van oorsprong Nederlandse NXP trok de aandacht van Qualcomm. Mogen we even vangen? Liefst $47 miljard, de grootste tech-overname in ons land ooit.

Chemiereuzen Bayer en Monsanto gaan voor $66 miljard samen, maar de grootste deal komt op naam van telecombedrijf AT&T en mediagigant Time Warner. Totale waarde: $85,4 miljard. Maar die komt dus niet in de top tien aller tijden. De meest opvallende deal in eigen land is toch wel die tussen NN Groep en Delta Lloyd.

Nog meer bedrijvennieuws: 2016 was het jaar van de ontmanteling van warenhuisketen V&D, van de schikking van Deutsche Bank en van het wankelen van Monte dei Paschi di Siena, en van misschien wel de overname van TMG, de uitgever van onze krant.

Nieuwjaar

Met nog een reeks verkiezingen in Europa voor de boeg, waaronder die in ons eigen land, belooft ook 2017 een interessant jaar te worden. Wat het nieuwe jaar voor u persoonlijk financieel in petto heeft, kunt u uitrekenen in deze handige tool. Lees hier onze artikelen over de belangrijkste wijzigingen op sociaal gebied, in de belastingen en op de woningmarkt.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief, en volg ons op Twitter en Facebook. De redactie van De Financiële Telegraaf wenst u een welvarend 2017.