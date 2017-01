Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Groei Spaanse industrie trekt verder aan

41 min geleden

LONDEN (AFN) - De activiteit in de Spaanse industrie is vorige maand gegroeid in het sterkste tempo sinds het begin van 2016. Dat meldde onderzoeksbureau Markit maandag.