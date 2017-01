In Europa heeft het fonds Berkeley Energia $100 miljoen geïnvesteerd in een uraniummijn in Salamanca. Vrijwel alle uranium dient als brandstof voor reactoren. De mijnbouw veerde als sector afgelopen maanden op en neer met het openen en sluiten van deze ‘schonere’ energievorm.

Afremmen

Overheden willen vanwege het breed ondertekende akkoord van Parijs de CO2-uitstoot te verminderen kolenverbruik drastisch afremmen. Kolen behoren tot de meest vervuilende bronnen. De landen ontdekken tegelijkertijd dat er onvoldoende zon- en windenergie is om het hele jaar door huizen en fabrieken van stroom en warmte te voorzien.

Uranium in Spanje is makkelijk te winnen, het ligt vrijwel aan het oppervlak, soms vier meter diep. Het kost $13,30 per pond om het uranium te winnen, de spotprijs ligt rond een twaalf jaars dieptepunt van $18 en blijft daarmee aantrekkelijk voor producenten.

Overproductie afgeremd

Volgens marktonderzoek Cantor Fitzgerald zijn de jaren van overlopende voorraden en overproductie in 2020 voorbij. Dan ontstaat krapte op de uraniummarkt, met prijsstijgingen als bijkomend effect.

Omdat driekwart van de productie uit minder veilig geachte regio’s als Rusland, Niger en Kazachstan komt, zullen volgens producent Berkeley Energia veel Europese landen opteren voor een extra bron die binnen afstand op veilige grond ligt.

Het bedrijf verwacht al in 2019 winst te kunnen maken.