Het familiebedrijf Jumbo zegt met die omzetgroei een 'solide basis' te hebben gevormd voor verdergaande uitbreiding komende jaren.

Jumbo meldt ook een gestage groei van online activiteiten, met het driehonderdste afhaalpunt. Ook heeft het zijn bezorgdienst uitgebreid.

La Place groeit

De van V&D overgenomen winkels La Place realiseren met €103 miljoen omzet een groei van 12%, vergeleken op jaarbasis. De keten wordt uitgebreid, aldus Jumbo.

Eind 2016 werkten alweer 1800 mensen bij La Place, zo’n 300 meer dan tijdens de overname. La Place verwacht in 2017 ruim 1000 arbeidsplaatsen te scheppen.

Met investeringsfonds Gr8 Investments, met daarin de kleinkinderen van Van der Valk, is door Jumbo overeenstemming bereikt over de overname de resterende AC Restaurants.

Vernieuwingen

Gecorrigeerd voor de extra omzetweek in 2015, het boekjaar 2015 kende 53 weken, groeide de omzet in 2016 met €565 miljoen, een stijging van 9%.

Met eigen winkels, dus zonder overnames, kon Jumbo haar marktaandeel in 2016 opvoeren tot circa 19%. Circa zestig Jumbo winkels zijn in 2016 vernieuwd en in sommige gevallen ook uitgebreid.

Kleinere winkels

In de loop van 2017 opent Jumbo kleinere winkels in binnenstedelijke gebieden, aldus het concern maandag in een persbericht. Daarin combineert het de aanpak van zowel Jumbo als La Place.

Jumbo herhaalde de ambitie te hebben om marktleider te worden met online besteldiensten. Daarin gaat de supermarkt opnieuw investeren om de strijd met onder meer Ahold Delhaize te beslechten.