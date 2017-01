Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Groei Chinese industrie trekt aan

22 min geleden

HONGKONG (AFN) - De activiteit in de Chinese industrie is vorige maand sterker gegroeid dan in november. Dat blijkt uit cijfers die onderzoeksbureaus Markit en Caixin dinsdag hebben gepubliceerd.