Woonlasten dalen in grote gemeenten

In de 38 onderzochte gemeenten woont 40 procent van de Nederlandse bevolking. De grootste daling van de woonlasten voor huiseigenaren, zoals ozb, afvalstoffen- en rioolheffing, is in Amsterdam met 3,7 procent (27 euro). In Deventer is de sterkste stijging van de lasten, met 4,5 procent (35 euro). De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning zijn het laagst in Den Haag (549 euro) en het hoogst in Delft (845 euro).

Huurders zijn in Nijmegen het goedkoopst af. Zij betalen gemiddeld 58 euro aan woonlasten. In Zaanstad zijn ze met 562 euro het duurst uit.