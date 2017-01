Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

'Economische groei eurozone trekt verder aan'

50 min geleden

LONDEN (AFN) - De economische groei in de eurozone is vorige maand sterker opgelopen dan eerder werd gedacht, naar het hoogste peil in vijfenhalf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe raming die onderzoeksbureau Markit woensdag heeft gepubliceerd.