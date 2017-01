Autosector Mexico vreest Trump

„Dit is nog maar het begin”, waarschuwt ex-minister van Buitenlandse Zaken Jorge Castañeda.

Als Mexico één succesverhaal kent, tussen het ellendige nieuws over drugsgeweld en de dalende peso, dan is het haar auto-industrie. Zo’n beetje elke grote autobouwer kondigde de afgelopen jaren nieuwe fabrieken aan in de zuiderbuur van de Verenigde Staten. In twee jaar tijd werd €15 miljard. Het land ligt op koers om tegen 2020 vijf miljoen wagens per jaar te bouwen en ontpopt zich tot één van ’s werelds grootste exporteurs.

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf