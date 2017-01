'Rente VS gaat geleidelijk omhoog'

De beleidsmakers in de VS besloten in december voor het eerst in een jaar tijd de rente te verhogen. Tijdens de vergadering waarop dat besluit werd genomen, werden de gevolgen van het huidige fiscale beleid uitvoerig besproken. Een belangrijk punt op de agenda was de onzekerheid van het toekomstige begrotingsbeleid van de aanstaande president Donald Trump.

Trump wil meer geld uitgeven aan infrastructuur. Daarnaast wil hij de belastingen verlagen en regelgeving hervormen. De Fed-bestuurders benadrukten de grote onzekerheden over de timing, de omvang en de samenstelling van eventuele toekomstige belastingmaatregelen en andere initiatieven met betrekking tot het economisch beleid.

Gedwongen

Volgens veel Fed-bestuurders wordt de Federal Reserve mogelijk gedwongen om zijn tarieven sneller te verhogen als gevolg van mogelijke maatregelen die door het Congres worden genomen om de economie aan te jagen. Toch is het volgens hen nog te vroeg om conclusies te trekken.

De mogelijkheid van een verdere stijging van de dollar kwam in de vergadering ook naar voren als een belangrijke risicofactor. Veel deelnemers benadrukten dat de grotere onzekerheid over het aanstaande beleid van Trump het moeilijker maakt om te ,,communiceren" over de te nemen stappen door de Fed.