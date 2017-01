Dit is het laatste gratis Premium artikel dat u kunt lezen. Tijd voor een abonnement?

Recordaantal auto's verkocht in VS

56 min geleden

DETROIT - Autohandelaren in de Verenigde Staten hebben in 2016 andermaal tezamen een verkooprecord in de boeken gezet. Volgens het Amerikaanse vakblad Automotive News werd afgelopen jaar voor meer dan 17,5 miljoen nieuwe auto's een eigenaar gevonden. Dat betekende een stijging van 0,3 procent ten opzichte van het oude record van een jaar eerder.