Ook Fransen hengelen naar Tesla-fabriek

56 min geleden

FREMONT - In navolging van de Nederlanders hengelen nu ook de Fransen naar de nieuwe Europese fabriek van de maker van elektrische wagens Tesla. De Franse minister van Economische Zaken Michel Sapin heeft Tesla-baas Elon Musk tijdens een werkbezoek proberen over te halen om voor uitbreiding in Frankrijk te kiezen.