Alpecin-shampoo verdwijnt naar China

29 min geleden

Amsterdam - Waar in Nederland de schappen met babymelkpoeder al een paar jaar worden leeggekocht voor export naar China, zijn het in Duitsland niet alleen jonge ouders, maar ook heren met een dunner wordende haardos die misgrijpen bij de drogist. Met name shampoo van het merk Alpecin wordt steeds vaker opgekocht en geëxporteerd via Chinese handelsplatforms.