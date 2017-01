premium

Fiat Chrysler creëert 2000 banen in VS

17 min geleden

NEW YORK (AFN) - Automaker Fiat Chrysler is van plan stevig te investeren in de Verenigde Staten. Het Italiaans-Amerikaanse bedrijf wil daarbij in twee van zijn productielocaties in totaal tweeduizend extra banen scheppen in de periode tot 2020 .