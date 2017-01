'ECB houdt koers ondanks hogere inflatie'

De inflatie in de eurolanden liep in december stevig op, tot 1,1 procent. S&P verwacht dat de geldontwaarding de komende tijd verder toeneemt, met een piek van 1,5 procent in het eerste kwartaal. Dit komt vooral door het herstel van de olieprijs ten opzichte van de lage prijzen van een jaar geleden. De kerninflatie blijft waarschijnlijk redelijk stabiel, op circa 1 procent.

De oplopende inflatie voert de druk op de ECB om een einde te maken aan zijn zeer ruime stimuleringsbeleid op. S&P verwacht echter dat de centrale bank koers houdt. Een plotse afbouw van het beleid zou voor veel onrust op de markten zorgen en zou de financiële omstandigheden in de eurozone aanzienlijk kunnen verslechteren, aldus het ratingbureau.

S&P verwacht dat de ECB pas met een krapper monetair beleid komt als de kerninflatie duidelijk begint te stijgen. Daarvan is volgens de kredietbeoordelaar waarschijnlijk dit jaar geen sprake.