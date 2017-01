Rolls-Royce dicht bij verkooprecord in 2016

Van de lastige marktomstandigheden in de luxebranche heeft Rolls-Royce afgelopen jaar naar eigen zeggen weinig last gehad. In Noord- en Latijns-Amerika, de grootste afzetmarkt voor het autobedrijf, namen de verkopen met 12 procent toe, in Europa met 28 procent en in Azië met 5 procent.

Alleen in het Midden-Oosten merkte het bedrijf dat de oliesjeiks het in verband met politieke onrust en aanhoudend lage olieprijzen minder breed lieten hangen. De regio bleef desondanks een van de belangrijkste markten voor Rolls-Royce. Geen dealer ter wereld wist zo veel bolides van het luxemerk te slijten als die in Dubai.