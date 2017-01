De prijs van Brentolie ging maandagmiddag met 2,5% tot net boven $55 per vat terug.

Volgens econoom Hans van Cleef van ABN Amro zijn grote fondsen bezig met winstnemingen, na de forse stijging van de olieprijs van vrijdag.

De prijs ging vorige week naar een een achttien maands hoogtepunt tot $58,38.

Meer platforms

Dinsdag daalde de prijs van Brentolie ook al met 2,5%, na een opmars in de dagen ervoor. Dienstverlener Baker Hughes meldde een stijging van het aantal boorplatforms tot 529 stuks.

Zakenbank Barclays meldde dat er voldoende aan investeringen in de markt zit om dat aantal naar 875 op te voeren. Van de beloofde 2% productiebeperking per 1 januari, met 1,2 miljoen vaten per dag, door oliekartel OPEC en niet-OPEC-leden, samen 22 landen, komt het maar niet.

De Wall Street Journal meldde eerder dat de belangrijkste, de Saoedische, productie is gedaald met 486.000 tot 10,058 miljoen vaten per dag.

Weinig waargemaakt

,,De markt twijfelt hoever producenten daadwerkelijk gaan snijden. Daarom is de handel momenteel tevreden met rond $56, $57 per vat. De huidige daling van de prijs past in het langere patroon door OPEC: er wordt veel beloofd, maar landen maken dat niet direct waar", aldus Van Cleef van ABN Amro.

Iran claimde bovendien meer olie te hebben gevonden.

Vorige week dinsdag constateerde onderzoeker Genscape dat de Amerikaanse voorraad met WTI-olie in de centrale opslagplaats Cushing groter was geworden dan gedacht.

Balans zoeken

Volgens olieanalisten moeten beleggers zich wapenen tegen grote schommelingen in de prijs voor heel 2017. De meest verhandelde grondstof ter wereld zoekt naar een balans tussen vraag en aanbod, bij een enorme voorraad.

