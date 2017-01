premium

Lufthansa voorbijgestreefd door Ryanair

28 min geleden

FRANKFURT - De Ierse prijsvechter Ryanair is in 2016 het Duitse Lufthansa voorbijgestreefd als de Europese luchtvaartmaatschappij met de meeste passagiers. Lufthansa meldde dinsdag vorig jaar in totaal 110 miljoen passagiers te hebben vervoerd. Ryanair had eerder al laten weten dat er wel 117 miljoen mensen in zijn toestellen zaten.