Geldstroom tussen rijk en gemeenten 'rommeltje'

Gemeenten geven sinds de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten, jaarlijks 56 miljard euro belastinggeld uit aan overheidstaken als zorg en veiligheid. De onafhankelijke adviesraad schrijft aan het kabinet dat de decentralisatie en de bekostiging van de afgestoten taken nooit goed is doordacht en er ad hoc steeds een zak geld werd meegegeven.

De politiek zou volgens de raad een nieuwe onderverdeling moeten maken in taken die bij de rijksoverheid liggen en bij de gemeente. Als het Rijk de normen stelt, dient hij ook de kosten te dragen. Taken voor de gemeenten zouden vooral moeten worden gefinancierd vanuit gemeentelijke belastingen.