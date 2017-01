Grenzen ECB-steun komen weer in zicht

Eind vorige week kwam de rente op Portugese staatsobligaties met een looptijd van tien jaar voor het eerst sinds februari vorig jaar weer boven de 4% uit. Dat is deels te wijten aan de Europese Centrale Bank (ECB) die minder obligaties van het land opkoopt. Bij obligaties beweegt de rente tegengesteld aan de koers.

De ECB koopt maandelijks €80 miljard aan Europese obligaties op en drukt zo de rentes in de eurozone. In december kocht de ECB €726 miljoen aan Portugese schuld, 40% minder dan de kapitaalsleutel waarmee de ECB schuld opkoopt in verhouding tot de economie van een land.

Volgens obligatiestrateeg Kim Liu van ABN Amro is dat omdat er een tekort aan Portugese staatsobligaties dreigt te ontstaan. De ECB mag niet meer dan 33% van een schulduitgifte opkopen, omdat de centrale bank anders een blokkerende minderheid krijgt in geval van een herstructurering van de schuld. Liu: „De obligaties die de ECB onder een eerder steunprogramma kocht, vallen daar ook onder. De ECB dreigt dus tegen haar eigen grenzen aan te lopen.”

