Beoogd FNV-voorzitter: problemen arbeidsmarkt aanpakken

45 min geleden Ertan Basekin

De FNV wil de problemen op de arbeidsmarkt samen met de werkgevers in kaart brengen. ,,Als de werkgevers daar niet aan meewerken, komt er nooit een einde aan de vergaande flexibilisering. En dat is keihard nodig”, zegt kandidaat-voorzitter Han Busker in een gesprek met deze krant.