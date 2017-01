Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Winstdaling Delta door deal met piloten

42 min geleden

ATLANTA - Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft ook in het laatste kwartaal van 2016 veel last gehad van druk op de ticketprijzen. Net als in de voorgaande periodes daalde de omzet. Nieuwe loonafspraken met de piloten namen bovendien een flinke hap uit de winst bij de Amerikaanse samenwerkingspartner van Air France-KLM.