Staat verkoopt aandelen ASR

Na deze transactie, die naar verwachting vrijdagochtend vroeg is afgerond, heeft de Staat nog een belang van circa 51% in ASR.

De transactie zal naar verwachting worden afgewikkeld op 17 januari. ASR heeft al laten weten 3 miljoen van de eigen aandelen in te kopen.

Beursgang

ASR ging afgelopen juni naar de Amsterdamse beurs. De Staat bracht daarmee zijn belang in het verzekeringsconcern terug naar ongeveer 65%. De beursintroductie leverde de Staat ruim €1 miljard op.

ASR heeft een positief debuut gemaakt op de beurs. Het aandeel ASR stond vandaag op €22,94, terwijl er in juni nog €19,50 voor werd betaald .

In 2008 kwam ASR in handen van de Staat, toen moederconcern Fortis in grote financiële problemen was geraakt.