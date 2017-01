Directeur ING België neemt ontslag

Vandenberghe blijft nog tot 28 februari op zijn post. Het vertrek van de directeur bij de Belgische tak van ING komt op een saillant moment. De komende jaren moet met 3500 ontslagen één op de drie banen bij ING België verdwijnen. Het overleg tussen Vandenberghe en de vakbonden liep deze week vast.

’Gerust hart’

Desondanks stelt Vandenberghe in een persverklaring dat hij ’met een gerust hart vertrekt’: ,,Want ik weet dat ik ING in goede handen achterlaat. ING heeft nooit op individuen gesteund, maar op teamwork. En dat team is uitermate geschikt om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.”

ING meldt de opvolger van Vandenberghe ’binnen afzienbare tijd aan te kondigen’: ,,Dit is afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouder.”