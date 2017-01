'Oud-topman VW wist eerder van dieselfraude'

Volgens de documenten zou Winterkorn bij een bespreking in juli 2015 ingelicht zijn over de emissiefraude. De top van Volkswagen heeft tot dusver altijd beweerd dat zij pas in september van dat jaar achter het schandaal kwam nadat dit naar buiten werd gebracht door de Amerikaanse milieudienst. Bij de bespreking zou onder meer gepraat zijn over hoe de zaak uitgelegd moest worden aan de Amerikaanse autoriteiten.

Bij de Duitse justitie loopt een onderzoek naar Winterkorn omdat hij beleggers te laat op de hoogte zou hebben gebracht van het schandaal waardoor zij grote financiële schade leden. De beurskoers van Volkswagen ging hard omlaag en het bedrijf heeft inmiddels al vele miljarden aan boetes gekregen.

Winterkorn trad kort na het uitkomen van het schandaal af. Hij moet komende donderdag verschijnen voor een onderzoekscommissie van het Duitse parlement. Er zal onder meer worden nagegaan wanneer de politiek van de zaak kwam te weten en hoe nauw de samenwerking tussen de politiek en de auto-industrie is.