Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Forum, het opinieblad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, dat vandaag met de rapportcijfers naar buiten komt. 272 ondernemers uit alle geledingen van het bedrijfsleven spraken zich uit en gaven het kabinet een 6,3.

Eerdere jaren kreeg het kabinet steeds een onvoldoende, bij zijn aantreden zelfs een heel dikke onvoldoende (4,9). Premier Rutte klom ieder jaar een beetje verder op in de waardering van ondernemers.

Sterke groei

Nu krijgt hij een 7,2. Maar nog altijd moet hij schatkistbewaarder Dijsselbloem (7,3) voor zich dulden. Ondanks alle lastenverzwaringen tijdens de crisis stellen ondernemers het op prijs dat de PvdA-minister de begroting op orde heeft gebracht.

De positieve cijfers zijn een opsteker voor het kabinet, zo vlak voor de verkiezingen. Ondernemers hebben in Nederland weer de wind in de rug. De economie groeit zo’n 2 procent en het bedrijfsleven durft weer te investeren.

Het contrast met het jaar dat het kabinet van start ging, is groot. Na de installatie van Rutte-2 in november 2012 volgde een jaar waarin de economie in recessie verkeerde. Het vertrouwen van het bedrijfsleven in de economische toekomst was ver weggezakt en de investeringen liepen terug.

Optimisme

Dit betekent niet dat ondernemers het nu alleen maar zonnig inzien. Rutte wordt door een ondernemer weliswaar geprezen om zijn ’positieve geluid’. Maar door een ander ook vanwege ’het tegen beter weten in verspreide optimisme’. Enige scepsis is dus wel merkbaar ondanks de goede economische cijfers. In zijn algemeenheid wordt Rutte-2 door ondernemend Nederland gezien als een regeringsploeg die ’pragmatisch, rustig en fatsoenlijk’ is.

Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) krijgt een onvoldoende op zijn ondernemersrapport: een 4,8. In de enquête leverden ondernemers forse kritiek op het arbeidsmarktbeleid van minister Asscher (Sociale Zaken). Hij kreeg dit jaar een 4,9, terwijl de minister bij zijn aantreden met een 5,6 nog het voordeel van de twijfel leek te krijgen.

Asscher niet meer geliefd

Alle pijlen worden gericht op Asschers Wet Werk en Zekerheid, die volgens het bedrijfsleven niet tot soepeler ontslagregels heeft geleid en die het aannemen van personeel onder een vast contract nog altijd riskant maakt. „Wat een draak!”, schrijft een ondernemer op zijn enquêteformulier. „Zo maak je het voor ondernemers nog lastiger om te investeren in werkgelegenheid.” „Goed bedoeld, maar pakt averechts uit”, aldus een ander.

Ondanks de toppositie van PvdA’er Dijsselbloem en de flop van VVD’er Van der Steur lijkt de VVD weer helemaal terug als ondernemerspartij. Maar liefst 70 procent van de ondervraagde ondernemers zou nu stemmen op de VVD. CDA en D66 volgen met elk 4 procent.