Bankiers gaan op mkb-tournee

Voorzitter Chris Buijnk van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte dit maandagavond bekend op de nieuwjaarsreceptie van de branchevereniging. Samen met ‘uiteenlopende brancheorganisaties’ voor het mkb worden in het tweede kwartaal van dit jaar ‘een tiental bijeenkomsten’ in het land georganiseerd. „Wij willen door ondernemers worden gespiegeld over de problemen waar zij voor financiering tegenaan lopen”, aldus Buijnk.

Banken werden tijdens de crisis zeer voorzichtig met leningen aan het mkb. Ook nu de economie is aangetrokken blijft deze kritiek. Banken, die hogere kapitaalsbuffers voor risicovolle leningen moeten aanhouden, zetten vooral in op gedeelde financiering. Veel mkb’ers kunnen hun weg alleen moeilijk vinden in het woud van de vele nieuwe financieringspartijen en -mogelijkheden.

„Een bank kan als makelaar en schakelaar optreden tussen andere financiers voor met name meer risicodragende activiteiten”, meent Buijnk. Volgens hem is er onder klanten ook een grote behoefte aan hulp bij zogenoemde stapelfinanciering in een leningsaanvraag: „Zo kunnen banken de goede beweging van groeicijfers verder aanwakkeren.”